Сын руководителя «Руси сидящей» Ольги Романовой обвинил ее в махинациях

Сын главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой Дмитрий объявил в социальных сетях, что написал заявление в полицию на свою мать и родную сестру Анну Иванову. Он обвинил своих родственниц в махинациях с недвижимостью и хищении у него московской квартиры.

Романов в своем Facebook рассказал, что несколько лет назад с супругой переехал за границу, а квартиру в Марьиной Роще, которая якобы находилась у него в собственности, он, после уговоров Романовой, сдал своей сестре – Анне Ивановой.

«Заодно Романова попросила оформить на нее гендоверенность. И за сестрой поможет приглядеть, и мои какие-то штуки якобы сделает, если будет нужно, а я сэкономлю на самолетах и вообще», – отметил автор публикации.

По его словам, в 2019 году Иванова, «судя по соцсетям», переехала в Германию, где Романова уже жила какое-то время, и он решил вернуться в Россию. Позднее Дмитрий выяснил, что квартиру якобы сдали в аренду шеф-редактору сайта Harper's Bazaar Дарье Халфиной, в результате было решено перезаключить договор сдачи в аренду между Романовым и журналисткой.

Но затем Иванова, по словам автора поста, сообщила — квартира в Марьиной Роще уже три года принадлежит ей. Романов отметил, что его мать Ольга, согласно выпискам Росреестра, действительно продала квартиру сестре за 1 млн рублей, а также долю в другой, семейной квартире за 1,5 млн рублей.

«В обоих случаях это примерно в 10 раз ниже кадастровой стоимости. Если что, кадастровая стоимость – это государственная оценка недвижимости. Она может быть выше, а может быть ниже рыночной. В Москве почти всегда ниже. Откуда 2,5 млн рублей у моей безработной сестры, которая через Романову выпросила бесплатную квартиру, совершенно непонятно», – продолжил Романов.

По его словам, договор с поддельным контрактом на аренду квартиры с Халфиной нужен был, чтобы Романов не догадался о ситуации и не успел оспорить это решение, так как срок оспаривания по таким вопросам составляет три года. Автор отметил, что успел спокойно поговорить с участниками конфликта. Халфина, по его словам, заявила, что будет общаться только через юристов фонда «Русь сидящая», а Романова заявила ему, что «у тебя своего никогда ничего не было, нет и не будет» и «ты проиграешь суд».

Романов предположил, что продажа квартиры может быть связана с закрытием самого фонда. «Буквально через несколько дней после того, как суд назначил первое заседание по делу, Романова объявила о закрытии «Руси сидящей». Вот тебе кто-то зачем-то хочет дать пару миллионов, но это деньги непонятного происхождения. Может быть даже криминального. И ты вроде как хочешь их взять, но как все оформить? Точно, у тебя же есть договор, по которому кто-то получил примерно столько денег, а еще доверенность от этого человека. И он обо всем этом не знает», – отметил он.

На 30 июля запланирован первый судебный процесс. Романов уточнил, что написал два иска к матери и сестре по числу, как он утверждает, незаконных, договоров о купле-продаже, а также заявление о мошенничестве и хищении.

«То есть в первом случае прошу суд в рамках гражданско-правовых отношений аннулировать сделки, и просто вернуть все как было, а во втором прошу разобраться, не было ли тут уголовки (моя позиция – была, но решаю это не я)», – добавил он.

Также Романов намерен после судебного процесса сообщить в миграционную службу Германии, что его мать, как он утверждает, заключила фиктивный брак, чтобы переехать в Евросоюз.

Кроме того, Дмитрий ответил на критику в свой адрес с аргументами о том, что из-за него «люди могут сгнить в тюрьме». «Я никому, даже этим людям, не желаю оказаться в тюрьме, несмотря на то, что уверен: моя мать опасна для общества в той или иной мере. Небольшая деталь: в трехэтажном особняке Романовой-Козлова (предприниматель Алексей Козлов, бывший муж Романовой – прим. ВЗГЛЯД) на Рублевке на стене висел гигантский портрет сотрудника НКВД. И висел он там без иронии – родственник Козлова. Мое мнение такое: вешаешь сотрудника НКВД, будь готова быть топливом в пожаре революции. Но, опять же, не желаю», – написал он.

В комментариях под постом ему ответила сама Романова.

«Это семейное дело. Мы с Димой не общаемся довольно давно. Я подарила ему свою квартиру в 2008 году. Свою, которая сама купила в 2002. Когда он сильно меня послал, я отдала эту квартиру своей дочери, его сестре. Все. Дима никогда не получал наследства и никогда сам ничего не покупал. Я ему все отдала», – написала Ольга Романова.

В мае прошлого года Романова рассказала, что прошлой весной пережила предательство – ее муж ушел к ее подруге и соведущей Марии Макеевой. Романова переехала в Берлин осенью 2017 года. Причиной смены места жительства, по ее словам, стало судебное разбирательство с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).