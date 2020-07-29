Глава КГБ Белоруссии назвал задержанных россиян членами «ЧВК Вагнера»

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами «Частной военной компании Вагнера».

«Сегодня (в среду, 29 июля – прим. ВЗГЛЯД) ночью, примерно в 05.30 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члены военизированной организации «Частная военная компания Вагнера», – приводит его слова РИА «Новости».

Заявление главы белорусской спецслужбы прозвучало на срочном совещании у президента страны Александра Лукашенко с членами Совета безопасности республики.

Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями в ситуации с задержанными в стране россиянами.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.