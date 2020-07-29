Назван срок сохранения антител у переболевших COVID-19 в легкой форме

Титры антител у переболевших коронавирусом в легкой форме сохраняются всего несколько месяцев, вопрос о том, заболеют ли они снова, остается открытым, заявил заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титры антител сохраняются несколько месяцев, после чего исчезают», – сказал Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

Так заведующий лабораторией ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что к моменту массовой вакцинации человечество уже может приобрести коллективный иммунитет, и вакцинация потеряет смысл.

Иматдинов уточнил, что вопрос о том, заболеют ли они во вторую волну коронавируса, остается открытым, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее сообщалось, что переболевшим коронавирусом в тяжелой форме можно не вакцинироваться, поскольку у них хорошие защитные титры антител.

Ранее в среду генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции с запуском искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году.