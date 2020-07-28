В Краснодарском крае дали оценку ситуации с ценами на отдых

В Краснодарском крае не фиксируют повышения цен на отдых, регион заинтересован в привлечении большого числа туристов, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева.

Балаева заявила, что повышение цен на отдых «не фиксируем», для этого «нет никаких предпосылок», передает РИА «Новости».

«Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов», – добавила она.

Министр добавила, что не фиксируется и рост интереса к «диким» пляжам из-за ситуации с коронавирусом.

«Нужно сказать, что разрешенные для купания пляжи обустраиваются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию пляжей. Это, прежде всего, обеспечение охраны жизни людей на водных объектах. При этом на пляжах дежурят спасатели и медики. Их задача – предупредить несчастные случаи и оказать необходимую помощь, если она понадобится. На диких пляжах безопасность не обеспечивается. Отдыхающие сами несут ответственность за свое здоровье и должны хорошо подумать, стоит ли на них отдыхать», – добавила Балаева.

Она рассказала также, что на официальных пляжах обязательно проводится санитарная обработка всего оборудования, дезинфицируются лежаки, раздевалки, душевые кабины. Обязанность следить за соблюдением социальной дистанции возложена на собственника пляжных территорий.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции на российских курортах Черноморско-Азовского побережья стабильная, вспышек заболевания не фиксируется.