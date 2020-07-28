Дано объяснение колебаниям числа случаев COVID-19 в Москве

Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, такие колебания являются нормальными, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.

По ее словам, колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции, которые каждый день регистрируются в Москве, - это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе.

«Когда вирус живет в городе, он ежедневно кого-то настигает, причем, иногда может быть небольшое увеличение случаев, иногда уменьшение. Это не рост заболеваемости, а обычное течение жизни. Для вируса в условиях отсутствия вакцины – уменьшение и увеличение показателей ежедневной заболеваемости нормальны», – передает ТАСС слова Сметаниной.

Она отметила, что течение других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер. Например, острые респираторные инфекции – рост числа пациентов наблюдается в холодное время года, начиная с конца осени, пик зачастую приходится на конец зимы – начало весны, а далее следует спад заболеваемости, при этом в летний период мы все равно продолжаем регистрировать случаи заболевания ОРВИ, но на гораздо более низком уровне. Причем, в некоторые из дней заболеваемость может быть больше, а в некоторые меньше, рассказала собеседница.

«То же самое можно проследить и относительно острых кишечных инфекций, при этом их пик заболеваемости приходится на лето, а спорадические случаи регистрируются на протяжении всего года», – добавила Сметанина.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 818 120 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 603 329 человек, из них 3079 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 354 человека.

Накануне, 26 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5765. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 130.

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