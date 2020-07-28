США назвали основной задачей Perseverance поиск следов жизни на Марсе

Глава НАСА Джим Брайденстайн в качестве основной задачи марсохода Perseverance назвал поиски следов жизни на Марсе.

По его словам, это «первый случай в истории, когда основной задачей являются исследования в области астробиологии». Речь идет о «поиске ныне существующей или, возможно, существовавшей ранее жизни» на Марсе. Perseverance отправят в «древний кратер, бывший некогда дном озера», где «когда-то могла существовать жизнь», передает ТАСС.

Брайденстайн рассказал, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, имелась вода, поверхность планеты была защищена от воздействия солнечной радиации. Он не исключил, что тогда на планете «были условия для жизни».

Perseverance «соберет образцы грунта для последующей доставки их на Землю».

«Первый случай в истории, когда мы осуществим полет с Марса на Землю», – сказал глава НАСА.

Кроме того, проверят новые технологии, в частности получение кислорода для систем жизнеобеспечения. Это создаст «предпосылки для пилотируемой экспедиции на Марс».

Также с Perseverance запустят «вертолет, который впервые осуществит полет в атмосфере другой планеты». Отмечается, что «в будущем этот эксперимент позволит по-новому осуществлять исследования планет».

Замглавы программы полета Мэтт Уоллес сообщил, что на Perseverance установлены микрофоны: «Впервые мы получим возможность услышать, как будут осуществляться процесс снижения на парашютах и посадка».

Напомним, Persevirense доставит на Марс имена 11 млн землян.