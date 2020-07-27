В Бразилии обнаружили новый вид «свиного гриппа»

В Бразилии ученые обнаружили новую мутацию вируса «свиного гриппа», который может вызвать пандемию как коронавирус. Об этом в интервью газете Globo сообщила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно- исследовательское объединение имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии) Миралда Сикейра.

«С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2. Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора (штат Парана на юге страны - прим. ВЗГЛЯД) отличается от открытых ранее», – цитирует ТАСС Сикейру.

Как уточняет исследователь, этот вирус имеет генетические отличия от других возбудителей «свиного гриппа», обладает высоким уровнем заразности. «Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же [как у коронавируса]», – считает вирусолог.

Ученый отмечает, что на данный момент известно об одном случае заражения, который выявили у 22-летней сотруднице одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. По информации газеты, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса между людьми пока не выявлено, но при дальнейших мутациях возбудителя вероятность их появления может увеличиться, считает Сикейра. Сейчас группа ученых изучает порядка 3 тыс. образцов биоматериала жителей региона, тесты которых на коронавирус и другие респираторные инфекции показал отрицательный результат.

При этом, как указывает исследователь, вакцина против нового «свиного гриппа» может быть создана в короткий срок. «Это, конечно, будет не идеальный препарат, он не сможет сформировать длительный иммунитет у всех, но поможет предотвратить [возможную] пандемию», – полагает Сикейра.

Напомним, что во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса, который опаснее и агрессивнее ранее известных.