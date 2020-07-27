Онищенко оценил заявление об осложняющем COVID-19 заболевании

Как утверждают американские ученые, больные с диабетом подвержены более серьезному риску, заболевая COVID-19, однако высокого уровня смертности можно избежать, если своевременно выявить инфекцию и качественно оказать медицинскую помощь, сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространенное эндокринное заболевание – сахарный диабет. Мы говорили, что в группу риска относится и молодое поколение, но с этой же патологией», – передает НСН его слова.

Онищенко также отметил, что многое зависит от качества оказания медицинской помощи.

«Что касается риска в 12 раз, это прежде всего зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления коронавируса, полноты лечения», – добавил депутат.

Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тыс. человек.

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