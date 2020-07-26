Турция возмутилась планами Греции устроить стрельбы у острова Кастелоризо

Греция решила провести учения со стрельбами в районе острова Кастелоризо, сообщили ВМС страны.

Станция Ираклион гидрографической службы ВМС Греции выпустила международное оповещение Navtex, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Прото тема».

Сообщается, что 27–30 июля в регионе пройдут «учения береговой охраны со стрельбами». В связи с этим «морякам запрещено пересекать обозначенную зону».

Анкара заявила, что инициатива Афин является незаконной.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.

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