Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить бесплатно, прививочная кампания начнется сразу, как только вакцина будет готова, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вся вакцинация будет бесплатной, вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», – заявил мэр Москвы в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, число выявленных больных в России растет, но тренды идут на снижение. На тестирование в Москве за пятницу записались порядка 50 тыс. человек.

Глава города отметил, что количество проводимых тестирований будет увеличиваться в связи с учетом выезда россиян в другие страны, сообщает ТАСС.

Премьер Михаил Мишустин заявлял, что четыре российские вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает.