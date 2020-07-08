Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в России планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», – сказал Мурашко в эфире «России 1», передает ТАСС.

Глава ведомства также призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса.

Он сообщил, что в России есть около двух десятков вакцин от вируса.

«Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа», – пояснил министр.

На сегодняшний день данных о возможности полного отсутствия реакции иммунитета на коронавирус нет, добавил глава ведомства.

По словам Мурашко, в российских больницах на данный момент 112 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Минздрав сообщал, что Россия и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях.