Россиянам дали рекомендации для поездок в Турцию

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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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              Россиянам дали рекомендации для поездок в Турцию

              24 июля 2020, 20:57

              Текст: Ксения Панькова

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              Посольство России в Анкаре опубликовало рекомендации для граждан нашей страны, желающих посетить Турцию. В частности, сообщается, что для посещения республики не требуются результаты теста на коронавирус, а перед паспортным контролем туристам будут измерять температуру.

              «Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры», – цитирует РИА «Новости» сообщение посольства.

              Отмечается, что при выявлении людей с повышенной температурой будет проводиться изучение симптомов, а в случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещен в карантин и направлен в госпиталь для обследования.

              «В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в управление здравоохранения», – сообщило посольство.

              В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в двухнедельный карантин, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры, уведомила российская дипмиссия.

              При отсутствии случаев заболевания COVID-19 по прилету пассажиры смогут покинуть аэропорт с соблюдением определенных правил. «Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических аэропортах страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость 15 евро», – говорится в сообщении посольства.

              Туристам рекомендуют учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Масочный режим сохраняется как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир, что приблизительно составляет 9 тыс. 300, предупредило посольство.

              «Со своей стороны, рекомендовали бы российским гражданам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки. По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно будет приобрести, по сообщениям турецких властей, у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн», – отметили в посольстве.

              Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. После этого представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.

              Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что из стран, с которыми с 1 августа Россия возобновит авиасообщение, самой актуальной будет Турция, но спрос на нее, скорее всего, превысит предложение.

              При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом.


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