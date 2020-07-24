В АТОР рассказали, куда в первую очередь отправятся россияне с 1 августа

Из стран, с которыми с 1 августа Россия возобновит авиасообщение, самой актуальной будет Турция, но спрос на нее, скорее всего, превысит предложение, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Власти России решили возобновить международное авиационное сообщение с 1 августа. Сообщается, что улететь за границу пока можно будет только из трех городов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Мы пока не знаем, какое количество рейсов будет в ближайшее время, как быстро будет налаживаться авиасообщение с другими странами. Спрос-то однозначно будет большой, но непонятно, сможет ли количество рейсов их удовлетворить. Пока, собственно, и выбирать не из чего. На мой взгляд, самым горячим направлением в ближайшее время станет Турция», – говорит Канторович.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пока международное авиасообщение восстановлено только с тремя странами, но оперативный штаб работает над расширением данного списка. Полеты будут разрешены в Великобританию, Танзанию и Турцию.

«Великобритания, судя по всему, открывается только с карантином двухнедельным, поэтому отдыхать туда вряд ли кто-то поедет. Здесь только рабочие поездки, либо по личным делам. Мне трудно понять, почему решили начать с такой экзотики, как Танзания. Тоже не уверен, что туда многие полетят. Актуальной остается только Турция, туда-то все и направятся», – рассуждает Канторович.

Он также рассказывает, что основной покупательский спрос на поездки за границу сосредоточен в Москве. Но и желающих из различных регионов тоже много, поэтому им придется летать через столицу, либо Ростов или Питер, ведь чартерных рейсов, которые в разы дешевле регулярных, не будет. Соответственно, сама поездка за границу обойдется россиянину дороже, но эксперт уверен, что это никак не отразится на количестве желающих. Более того, он убежден, что спрос будет превышать предложение. То есть рейсы, скорее всего, будут переполнены.

«Возможно, это отразится и на российских курортах. Но те люди, которые боятся летать – так и останутся там. Также не полетят за границу те, кто все еще боится заразиться», – подытожил Канторович.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что возобновлять полеты за границу необходимо при сохранении ряда требований, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.