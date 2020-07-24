Открыта способность коронавируса распространяться на расстоянии восьми метров

Немецкие ученые в результате исследования пришли к выводу, что коронавирус способен в определенных условиях передаваться на расстоянии более восьми метров.

Ученые в Германии изучили вспышку коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по сообщениям местных СМИ, заразились более 1,5 тыс. работников. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было подтверждено более 2 тыс. случаев COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате, передает РИА «Новости».

Как отмечается в пресс-релизе, ученые воссоздали произошедшие в мае события, связанные с распространением коронавируса на предприятии, установив, что он передался от одного человека нескольким другим «в радиусе более восьми метров». Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

«Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу (коронавируса) на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни», – отметила Мелани Бринкманн, профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI.

По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI), результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

«Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров», – подчеркнул он.

Исследование провели ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI), Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI).

Ранее итальянский иммунолог Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.