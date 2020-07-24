Украина заявила об удачной расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Енин заявил, что «все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы», расшифровали удачно, «несмотря на внешние повреждения самописцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Громадское радио».

«Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование», – добавил он.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявлял, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.