Украина заявила об удачной расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...

Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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              Украина заявила об удачной расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

              24 июля 2020, 09:35

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

              Енин заявил, что «все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы», расшифровали удачно, «несмотря на внешние повреждения самописцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Громадское радио».

              «Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование», – добавил он.

              Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

              Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

              В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявлял, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.


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