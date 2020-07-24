ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

ЦБ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня 2020 года занимал 357-е место в банковской системе России, передает РИА «Новости».