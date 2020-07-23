Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

Газпром перевел долю в Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток», на свою дочернюю структуру «Газпром международные проекты», сообщила пресс-служба компании.

Материнская компания владела 51% оператора, передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, передача актива повысит эффективность управления.

Напомним, «Северный поток» запустили в 2011 году. В строительстве газопровода участвовали компании России и Германии, Франции и Нидерландов.