В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

В украинской Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города, сообщил местный департамент уголовного розыска.

В департаменте сообщили, что во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и пригрозил ее взорвать. Ситуация «осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска», передает РИА «Новости».

После переговоров «злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия».

Вместе с заложником он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.

Спецоперация по задержанию продолжается.

Ранее сообщалось, что в Полтаве объявили спецоперацию из-за автоугонщика с гранатой.

Отметим, что во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил заложников и сдался. Видеообращение украинского лидера было удалено.

Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.

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