Луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков

Захват заложников в Луцке вызвал широкое обсуждение действий Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста. Одни считают, что раз люди не пострадали, то президент поступил правильно. Другие настаивают: нельзя идти террористам на уступки. Впрочем, все сходятся в одном – в следующий раз ораторские качества Зеленского могут уже не помочь.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду рассказал о разговоре с террористом Максимом Кривошем, который накануне захватил автобус с заложниками в Луцке. Хотя террорист не вступал в разговоры длительностью больше нескольких секунд, с Зеленским он говорил от семи до десяти минут. Если судить по рассказу украинского лидера, он проявил себя настоящим переговорщиком – договорился с Кривошем о том, что тот отпустит троих заложников, в том числе беременную женщину и ребенка.

В ответ Зеленский, по требованию террориста, записал видеообращение, в котором на русском языке призвал посмотреть американский фильм «Земляне» о проблеме жестокого обращения с животными. Мужчину задержали, после чего видеообращение было удалено.

В любом случае общение президента с террористом возымело действие – примерно через полчаса после публикации ролика в соцсети Кривош отпустил всех заложников. Никто из находившихся в автобусе не пострадал, а самому террористу, сдавшемуся без боя, предстоит общение со следователями и психиатрами.

По словам Зеленского, для него такой поступок – вступление в переговоры с террористом – является очевидным. «Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», – пояснил глава украинского государства.

Действия украинского лидера и правоохранителей получили противоречивую оценку. Впрочем, больше досталось силовикам – особенно после того, как в Сети опубликовали видеозапись задержания Кривоша. На ней запечатлено, как луцкий террорист несколько минут ждал своего ареста. «Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты – и начинается штурм», – констатировал киевский журналист Андрей Павловский. «Что это было, и почему спецоперацию курировал 31-летний замглавы офиса президента (Кирилл Тимошенко)? Он что, известный специалист по антитеррору?» – задался вопросом в Facebook публицист и блогер из Запорожья Павел Волков.

Тут нам скинули ще один відос із Луцьку. Кажуть, що це і було справжнє затримання терориста. Якось максимально дивно і дуже не схоже на правду, як гадаєте? Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 21 июля 2020 г.

Работа украинских борцов с терроризмом вызвала вопросы и у экспертов по безопасности, включая таких признанных профессионалов в этом вопросе, как израильтяне. Операция в центре Луцка была похожа на дешевую трагикомедию, констатировал экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Израильский эксперт перечислил грубейшие ошибки: не было окружено место инцидента, были допущены журналисты и зеваки, происходящее транслировалось по телевидению. Наконец, Кедми назвал непродуктивными переговоры с явно неадекватным террористом, выдвигающим бредовые требования (напомним, позже стало известно, что Кривош проходил психиатрическое лечение).

Израильский специалист счел крайне непрофессиональным и вовлечение в операцию президента Зеленского, вместо переговорщика-психиатра. Да и сам президент Украины действовал рискованно и неверно: «Отдает распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми».

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Впрочем, российский эксперт, ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов придерживается иного мнения. «Главное мерило любой операции – это результат. Поэтому в данной ситуации президент Украины поступил правильно», – сказал Филатов газете ВЗГЛЯД.

«Зеленский поступил экстравагантно. Он пошел навстречу террористу, при этом вовсе не потерял репутацию, – полагает ветеран «Альфы»». – Не вижу имиджевых потерь в том, что он призвал посмотреть фильм «Земляне». Наоборот, это знак, что ради других людей президент готов делать вещи, которые не совсем хочет».

Добавим, что вступление в переговоры с теми, кто удерживает заложников, и даже демонстрация стремления пойти им навстречу – это обычная тактика антитеррора. Такие методы использовали в том числе и израильские службы безопасности. Один из ранних примеров: операция «Изотоп» 1972 года, освобождение пассажирского рейса Вена – Тель-Авив. По приказу министра обороны Моше Даяна, с террористами из «Черного сентября» начали переговоры, но одновременно израильский спецназ готовил операцию штурма самолета.

Практика «отпустить, но впоследствии ликвидировать» использовалась и российскими силовиками даже в 90-е. Банде, которая в 1994 году захватила рейсовый школьный автобус «Владикавказ – Ставрополь», после переговоров предоставили вертолет в обмен на освобождение заложников. Но через час, после того как вертолет приземлился на территории Чечни, террористы были обезврежены.

В случае захвата автобуса в Луцке работу силовиков из МВД и СБУ фактически проделал президент Украины, отмечают эксперты.

«Отвергни Зеленский условие террориста, проблемы пришлось бы решать украинским спецслужбам, которые в высшей степени непрофессиональны.

Украина в этом плане не только не Россия, но тем более не Израиль. Была очень высокая вероятность, что в Луцке погибнут люди. Поэтому я считаю, что поступить, как Зеленский, в наших обстоятельствах было правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Неудивительно, что в Верховной раде еще до завершения луцкого инцидента звучали призывы полностью обновить состав СБУ – ведь в противном случае теракты будут продолжаться.

По мнению Погребинского, ситуацию спасла актерская натура нынешнего украинского президента. «Зеленский до сих пор играет роль президента, и ему чрезвычайно важен собственный пиар. Сейчас Зеленского критикуют: мол, «унизился, слабак, это спровоцирует других террористов» и так далее. Но надо понимать, что президент принимал решение, не исходя из каких-то далеко идущих последствий. Пиаровская сущность совпала с прагматизмом».

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«Очень хорошо, что люди не пострадали, но обращаю ваше внимание, что если бы в свое время не было Майдана, не было бы сегодня и «луцкого террориста», – сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. «После событий 2014 года и тем более в связи с событиями в Донбассе, на руках у населения Украины находится очень много незаконного оружия. Никто не контролирует оборот «стволов», МВД – ведомство Арсена Авакова – не работает», – констатировал Стоякин.

«Как можно было позволить психически нездоровому человеку взять в руки автомат? – рассуждает эксперт. – Сам преступник утверждает, что достал его у знакомого. Так вот полицейские и должны были заранее выявить этого знакомого».

Украинский политолог также отметил, что разрешить ситуацию удалось на стадии переговоров, что, конечно, хорошо, но строить на этом национальную безопасность нельзя. «А если другой террорист не пойдет на переговоры, тогда что делать? В ситуации, когда есть угроза жизни людей, непозволительно делать ставку только на слова. Должны быть, во-первых, превентивные меры, а во-вторых – умение силовиков нейтрализовать террориста в критической ситуации», – полагает собеседник.

«Однако, думаю, сейчас все закончится обычным пиаром. Самый минимум, что надо сегодня сделать, повторюсь, изъять незаконное оружие у населения. Но я не верю, что украинская полиция способна сегодня это сделать», – заключил Стоякин.

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