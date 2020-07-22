Луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков

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Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как и каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...

Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

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На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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              Луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков

              Вероятность, что в Луцке погибнут люди, была весьма высока   22 июля 2020, 18:50
              Фото: МВД Украины/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Самохин

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              Захват заложников в Луцке вызвал широкое обсуждение действий Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста. Одни считают, что раз люди не пострадали, то президент поступил правильно. Другие настаивают: нельзя идти террористам на уступки. Впрочем, все сходятся в одном – в следующий раз ораторские качества Зеленского могут уже не помочь.

              Президент Украины Владимир Зеленский в среду рассказал о разговоре с террористом Максимом Кривошем, который накануне захватил автобус с заложниками в Луцке. Хотя террорист не вступал в разговоры длительностью больше нескольких секунд, с Зеленским он говорил от семи до десяти минут. Если судить по рассказу украинского лидера, он проявил себя настоящим переговорщиком – договорился с Кривошем о том, что тот отпустит троих заложников, в том числе беременную женщину и ребенка.

              В ответ Зеленский, по требованию террориста, записал видеообращение, в котором на русском языке призвал посмотреть американский фильм «Земляне» о проблеме жестокого обращения с животными. Мужчину задержали, после чего видеообращение было удалено.

              В любом случае общение президента с террористом возымело действие – примерно через полчаса после публикации ролика в соцсети Кривош отпустил всех заложников. Никто из находившихся в автобусе не пострадал, а самому террористу, сдавшемуся без боя, предстоит общение со следователями и психиатрами.

              По словам Зеленского, для него такой поступок – вступление в переговоры с террористом – является очевидным. «Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», – пояснил глава украинского государства.

              Действия украинского лидера и правоохранителей получили противоречивую оценку. Впрочем, больше досталось силовикам – особенно после того, как в Сети опубликовали видеозапись задержания Кривоша. На ней запечатлено, как луцкий террорист несколько минут ждал своего ареста. «Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты – и начинается штурм», – констатировал киевский журналист Андрей Павловский. «Что это было, и почему спецоперацию курировал 31-летний замглавы офиса президента (Кирилл Тимошенко)? Он что, известный специалист по антитеррору?» – задался вопросом в Facebook публицист и блогер из Запорожья Павел Волков.

              Тут нам скинули ще один відос із Луцьку. Кажуть, що це і було справжнє затримання терориста. Якось максимально дивно і дуже не схоже на правду, як гадаєте?

              Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 21 июля 2020 г.
              Работа украинских борцов с терроризмом вызвала вопросы и у экспертов по безопасности, включая таких признанных профессионалов в этом вопросе, как израильтяне. Операция в центре Луцка была похожа на дешевую трагикомедию, констатировал экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Израильский эксперт перечислил грубейшие ошибки: не было окружено место инцидента, были допущены журналисты и зеваки, происходящее транслировалось по телевидению. Наконец, Кедми назвал непродуктивными переговоры с явно неадекватным террористом, выдвигающим бредовые требования (напомним, позже стало известно, что Кривош проходил психиатрическое лечение).

              Израильский специалист счел крайне непрофессиональным и вовлечение в операцию президента Зеленского, вместо переговорщика-психиатра. Да и сам президент Украины действовал рискованно и неверно: «Отдает распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми». 

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              Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?



              Впрочем, российский эксперт, ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов придерживается иного мнения. «Главное мерило любой операции – это результат. Поэтому в данной ситуации президент Украины поступил правильно», – сказал Филатов газете ВЗГЛЯД.

              «Зеленский поступил экстравагантно. Он пошел навстречу террористу, при этом вовсе не потерял репутацию, – полагает ветеран «Альфы»». – Не вижу имиджевых потерь в том, что он призвал посмотреть фильм «Земляне». Наоборот, это знак, что ради других людей президент готов делать вещи, которые не совсем хочет».

              Добавим, что вступление в переговоры с теми, кто удерживает заложников, и даже демонстрация стремления пойти им навстречу – это обычная тактика антитеррора. Такие методы использовали в том числе и израильские службы безопасности. Один из ранних примеров: операция «Изотоп» 1972 года, освобождение пассажирского рейса Вена – Тель-Авив. По приказу министра обороны Моше Даяна, с террористами из «Черного сентября» начали переговоры, но одновременно израильский спецназ готовил операцию штурма самолета.

              Практика «отпустить, но впоследствии ликвидировать» использовалась и российскими силовиками даже в 90-е. Банде, которая в 1994 году захватила рейсовый школьный автобус «Владикавказ – Ставрополь», после переговоров предоставили вертолет в обмен на освобождение заложников. Но через час, после того как вертолет приземлился на территории Чечни, террористы были обезврежены.

              В случае захвата автобуса в Луцке работу силовиков из МВД и СБУ фактически проделал президент Украины, отмечают эксперты.

              «Отвергни Зеленский условие террориста, проблемы пришлось бы решать украинским спецслужбам, которые в высшей степени непрофессиональны.

              Украина в этом плане не только не Россия, но тем более не Израиль. Была очень высокая вероятность, что в Луцке погибнут люди. Поэтому я считаю, что поступить, как Зеленский, в наших обстоятельствах было правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.  

              Неудивительно, что в Верховной раде еще до завершения луцкого инцидента звучали призывы полностью обновить состав СБУ – ведь в противном случае теракты будут продолжаться.

              По мнению Погребинского, ситуацию спасла актерская натура нынешнего украинского президента. «Зеленский до сих пор играет роль президента, и ему чрезвычайно важен собственный пиар. Сейчас Зеленского критикуют: мол, «унизился, слабак, это спровоцирует других террористов» и так далее. Но надо понимать, что президент принимал решение, не исходя из каких-то далеко идущих последствий. Пиаровская сущность совпала с прагматизмом».

              «Очень хорошо, что люди не пострадали, но обращаю ваше внимание, что если бы в свое время не было Майдана, не было бы сегодня и «луцкого террориста», – сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. «После событий 2014 года и тем более в связи с событиями в Донбассе, на руках у населения Украины находится очень много незаконного оружия. Никто не контролирует оборот «стволов», МВД – ведомство Арсена Авакова – не работает», – констатировал Стоякин.

              «Как можно было позволить психически нездоровому человеку взять в руки автомат? – рассуждает эксперт. – Сам преступник утверждает, что достал его у знакомого. Так вот полицейские и должны были заранее выявить этого знакомого».

              Украинский политолог также отметил, что разрешить ситуацию удалось на стадии переговоров, что, конечно, хорошо, но строить на этом национальную безопасность нельзя. «А если другой террорист не пойдет на переговоры, тогда что делать? В ситуации, когда есть угроза жизни людей, непозволительно делать ставку только на слова. Должны быть, во-первых, превентивные меры, а во-вторых – умение силовиков нейтрализовать террориста в критической ситуации», – полагает собеседник.

              «Однако, думаю, сейчас все закончится обычным пиаром. Самый минимум, что надо сегодня сделать, повторюсь, изъять незаконное оружие у населения. Но я не верю, что украинская полиция способна сегодня это сделать», – заключил Стоякин. 

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