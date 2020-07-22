В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

В пресс-службе Кремля раскрыли детали состоявшегося в среду телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Предметно рассмотрены пути дальнейшего развития российско-греческого взаимодействия в различных областях. Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно- техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Также «обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле». «Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», – сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, в Кремле уточнили, что во время разговора был затронут «ряд вопросов региональной повестки дня, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье». Путин и Мицотакис условились поддерживать дальнейшие контакты.

Ранее в среду по инициативе Афин состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Напомним, в июле госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении его в мечеть. Мусульманские богослужения должны начаться там с 24 июля.

Путин проводил телефонные переговоры на этот счет и с Эрдоганом. Турецкий лидер гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры, а также сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководство Турции к благоразумию.

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