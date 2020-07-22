Суд арестовал бренды косметики Natura Siberica

Больше полусотни брендов российской косметики Natura Siberica арестованы Арбитражным судом Московской области в рамках иска от дмитровского ООО «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд рублей.

Арестованы 65 товарных знаков Natura Siberica, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Babuska Agafia, Organic Shop, «Таежные истории бабушки Агафьи», «Добрые травы», «Народная косметика №1», «Agafia shop. 100% сибирский магазин», передает РИА «Новости».

Иск назначен к рассмотрению на 28 июля.

Источник агентства, знакомый с сутью спора, уточнил, что истец пытается взыскать с производителя убытки после пожара. ООО «Эн+ Рециклинг» имеет в подмосковном Дмитрове котельную, снабжающую город теплом и водой, и Дмитровским опытным заводом алюминиевой и комбинированной ленты. Ответчик арендует цеха на заводе компании, где в марте произошел пожар. Площадь возгорания составила 33 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля, пожару присваивали третий ранг сложности.

Компания «Первое решение» (производитель косметики Natura Siberica) подала в подмосковный арбитражный суд иск к «Эн+ Рециклинг» на сумму более 490 млн рублей, основания иска не раскрываются, предварительные слушания пройдут 17 августа.

«Мы, общество с ограниченной ответственностью «Первое решение», российский производитель косметической продукции под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и другими, официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции», – заявили в компании.