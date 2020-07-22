В митингах Хабаровска увидели следы несистемной оппозиции

С момента ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала регион стал центром притяжения несистемной оппозиции. Этим объясняется затяжной характер протестных акций, пишут блогеры.

Авторы Telegram-канала «НЕШПОРТ» отмечают, что с момента ареста Фургала «Хабаровский край стал центром притяжения несистемной оппозиции».

«Оппозиционные силы, ранее помогавшие Фургалу дискредитировать Москву, стянулись для дестабилизации ситуации в регионе. Благодаря четкой координации акции в регионе настолько затянулись, ведь сюда брошены значительные средства и уже не только со стороны Фургала», – отмечают они.

По мнению блогеров, одним из «модераторов протеста» якобы стал «журналист, а ныне специалист по «цветным революциям» Алексей Романов, который несколько лет назад уехал на ПМЖ в Грузию из-за призывов к экстремизму и свержению власти в России».

«Сейчас данный персонаж является оппозиционным блогером и гастролирует по протестным акциям в странах СНГ. Интересно, что Романов выходец из хабаровского медиахолдинга «Губерния», как и пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. Не удивительно с чего вдруг Томченко стала хайповать на протесте и использовать тему для раскачки своего имиджа. В Грузии таких героев всегда готовы принять на постоянное место жительства», – добавили авторы канала.

Между тем портал «Восток Медиа» выяснил, что в свое время не только Фургал, в данный момент подозреваемый в организации убийств, смог выйти сухим из воды: «В 2004-2005 годах многие высокопоставленные чиновники ловко избегали уголовного преследования».

«К примеру Александ Кацуба, министр финансов Хабаровского края с 2002 по 2020 годы. Этот политический тяжеловес не только «пережил» троих губернаторов, но и умудрился выйти сухим из воды после очень громкой и скандальной истории», – утверждает автор статьи.

Так, в 2009 году «министерство краевых финансов, руководимое Кацубой, раздало нескольким предприятиям 330 млн рублей под низкий процент». При этом отчетность компаний не проверялась, займы «отдавались без залогов и поручителей, под «честное слово».

«Всю эту историю заметили правоохранительные органы и возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Через четыре дня дело было закрыто по постановлению заместителя Генерального прокурора. Кацуба остался на своем месте», – пишет портал.

Кроме того, «в тот момент, когда Фургал пришел на пост губернатора, региональное правительство начало выдавать кредиты компании «Строитель», принадлежащей падчерице губернатора – Екатерине Малофеевой (Стародубовой)».

В 2019 году «Строитель» получил от МСП Банка несколько займов на сумму превышающую 600 млн рублей. Поручился за компанию Гарантийный фонд Хабаровского края.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.