Завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Мероприятия по внезапной проверке войск завершены, сообщило Минобороны России.

Подразделения, которые участвовали в проверке, возвращаются в пункты постоянной дислокации, передает ТАСС.

В рамках проверки проведены «мероприятия по приведению штабов, соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности и выходу в назначенные районы, передислокации авиационных соединений на оперативные аэродромы».

Основной задачей внезапной проверки была оценка готовности обеспечить военную безопасность на юго-западе России. Отмечается, что в регионе «сохраняются угрозы террористического характера».

Кроме того, оценивалась готовность к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

В мероприятиях задействовали примерно 150 тыс. военных, 400 летательных аппаратов, более 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 100 кораблей и судов обеспечения.

17 июля министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.