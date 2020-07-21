В центре Луцка отключили электричество

В центральной части украинского Луцка, где захвачены заложники в автобусе, пропало электричество. В «Волыньоблэнерго» заявляют, что не было ни аварийной ситуации, ни планов по отключению.

Отключено электроснабжение, перекрыты все выезды к центру. По данным «Волыньоблэнерго», ремонтные работы здесь осуществлять не планировали, не было и сообщений об аварийной ситуации, сообщает Korrespondent.net.

Между тем, информация о минировании автовокзала не подтвердили – на месте обнаружили частицу системного блока, а не взрывчатку.

Известно также, что в Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил заложников в автобусе. Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления, что именно они – террористы в законе. Выяснилась личность луцкого террориста.

Во вторник у метро в Киеве также произошел взрыв.