У станции метро в Киеве прогремел взрыв

Нацполиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», заявил глава города Виталий Кличко.

«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12.00 дня (совпадает с мск) аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу: Оболонский проспект, 26», – написал Кличко в своем Facebook.

С рынка эвакуировали людей, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели, добавил мэр.

Взрывчатка была закреплена между легковой автомашиной и киосками, ее успешно обезвредили, уточнил Кличко.

Остатки обезвреженной взрывчатки отправили на экспертизу, сообщается на сайте нацполиции Киева. Правоохранители продолжают работу на месте, они проверяют прилегающие территории.

Также СМИ сообщили о взрыве рядом со станцией метро «Минская» в Киеве, передает РИА «Новости».

Издание «Depo Киев» сообщает, что взрыв устроили сами силовики. Они накрыли колпаком предмет, похожий на взрывчатку, и после этого произошел взрыв. Движение в районе ЧП ограничено, частный транспорт не пускают на улицу Маршала Тимошенко, где был найден предмет, похожий на взрывчатку.

Между тем телеканал «112 Украина» сообщил, что звуки выстрелов, похожие на автоматную очередь, слышны на Театральной площади Луцка, где вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Центр города огражден лентой, движение транспорта заблокировано. По данным канала, в салоне автобуса 10 человек, а не 20, как сообщалось ранее.

«Известно, что там (в автобусе) около 10 людей. Мы спрашивали в СБУ, есть ли там дети. Сказали, что эту информацию они пока не озвучивают. Поэтому не имеем ни подтверждения, ни опровержения. Время от времени раздаются выстрелы. Правоохранители говорят, что звук похож на автоматную очередь. На месте работают правоохранители, есть экстренные службы, взрывотехники. Время от времени звонят злоумышленнику», – говорится в сюжете канала.

Ранее СМИ сообщили, что захвативший автобус в Луцке мужчина, представившийся под псевдонимом Максим Плохой, это ранее сидевший Максим Кривош.

Сообщалось, что захвативший заложников мужчина якобы удерживает два автобуса в Луцке. В соцсетях мужчина потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Он пригрозил подорвать все бомбы, установленные в автобусах с пассажирами в Луцке, если его требования не будут выполнены.

До этого стало известно, что у мужчины с собой есть взрывчатка и оружие.