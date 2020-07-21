После стрельбы в элитном поселке Подмосковья введен план «Перехват»

В результате стрельбы в элитном поселке в Московской области, предположительно, ранен мужчина, сообщили в пресс-службе главка подмосковной полиции.

«Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района. В полицию обратился мужчина и заявил о конфликте с неизвестным, в результате которого тот якобы выстрелил пострадавшему в живот и скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Сейчас полиция ведет проверку этой информации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в настоящий момент в Одинцовском районе для розыска стрелявшего введен план «Перехват».

Об инциденте со стрельбой в коттеджном поселке «Береста» в деревне Раздоры Одинцовского района стало известно ранее во вторник.