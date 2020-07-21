Минобороны объяснило отказ от РЛС Балхаш в Казахстане

После введения четырех новых радиолокационных станций в России РЛС Балхаш в Казахстане стала избыточной, сообщил замминистра обороны Николай Панков.

«В настоящее время на южном направлении функционируют четыре современные РЛС, расположенные на территории Российской Федерации. Узел Балхаш стал избыточным в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении», – передает его слова РИА «Новости».

Командующий Космическими войсками России Александр Головко добавил, что станция на Балхаше могла обнаруживать цели на расстоянии до 3 тыс. километров, в то время как новые станции в Барнауле, Омске и Армавире обнаруживают ракеты на расстоянии до 6 тыс. километров.

Панков добавил, что РЛС Балхаш уже сняли с боевого дежурства.

«Узел «Балхаш» уже с 1 июня этого года снят с боевого дежурства», – сказал он.

Ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

До этого сообщалось, что Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.