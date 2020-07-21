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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 07:07  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодно Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил Дегтярев Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняются Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого Владимира Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов &#8722; как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовой 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...

Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...
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Канада разочаровалась в нацизме украинцев

Арктику раздадут по частям

Трамп не оправдал надежд России

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В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

В праздновании Дня ВМФ в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки проведут катер через бухту вместе с другими кораблями Черноморского флота. Появление такого экипажа стало экспериментом Минобороны. Судя по всему, замысел командования полностью оправдался
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Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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Награждена обладательница самой большой груди Украины

Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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    Дегтярев выразил намерение сохранить объем средств на нацпроекты в Хабаровском крае

    21 июля 2020, 08:32

    Текст: Наталья Ануфриева

    Объем средств, выделяемых Хабаровскому краю на реализацию нацпроектов, должен быть сохранен, а по некоторым статьям – приумножен, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    Дегтярев сообщил журналистам после прилета в Хабаровск, что «мы с (президентом России) Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи, через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам», передает ТАСС.

    «Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты, и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края и приумножить по отдельным статьям», – добавил он.

    Дегтярев отметил, что ему предстоит напряженная работа. Он намерен динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и посещать предприятия.

    Напомним, во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск. Накануне Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.


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