Объем средств, выделяемых Хабаровскому краю на реализацию нацпроектов, должен быть сохранен, а по некоторым статьям – приумножен, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев сообщил журналистам после прилета в Хабаровск, что «мы с (президентом России) Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи, через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам», передает ТАСС.

«Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты, и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края и приумножить по отдельным статьям», – добавил он.

Дегтярев отметил, что ему предстоит напряженная работа. Он намерен динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и посещать предприятия.

Напомним, во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск. Накануне Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.