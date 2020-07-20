Медцентр в Грозном закрыли за фиктивные справки об отсутствии коронавируса

В Чечне приостановили деятельность клиники, занимавшейся выдачей фальшивых справок об отсутствии коронавируса, сообщают местные СМИ.

«За выдачу фальшивых справок об отсутствии коронавируса в Грозном закрыли клинику, такие услуги за определенную плату и без каких-либо анализов оказывали в медицинском центре «Целитель», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала «Грозный».

Для выявления незаконной деятельности клиники сотрудником мэрии Грозного Ибрагимом Зайнудиновым была проведена контрольная закупка. Он рассказал, что получение фиктивной справки не составило труда. По его словам, сначала последовал отказ, но после настоятельной просьбы сотрудница клиники связалась с начальством и через пару минут справку выдали.

Директор клиники Рая Асаева вину не признает и отказывается от обвинений, ссылаясь на то, что не поняла лаборантку, отмечается в сюжете телеканала. Медцентр опечатали, правоохранительные органы проводят проверку, выясняют, сколько еще людей получили фальшивые справки.

По данным на 20 июля, в Чечне зарегистрировано 1 тыс. 927 заражений коронавирусом, 1 тыс. 307 человек выздоровели, 30 скончались.