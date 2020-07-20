В Мытищах обнаружили чернику с цезием

Специалисты государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление №2» обнаружили превышение норматива по Цезию-137 в партии черники, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более десяти килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением», – передает «Интерфакс» слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина со ссылкой на пресс-службу.

Ранее специалисты Роскачества напомнили о содержании опасных токсинов в овощах и фруктах. Так, даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Однако все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты.