Роскачество предупредило о токсинах в овощах и фруктах

Специалисты Роскачества напомнили о содержании опасных токсинов в овощах и фруктах, поэтому надо соблюдать правила приема в пищу таких продуктов, говорится в сообщении организации.

«Даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Сразу отметим, что все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты», – приводит ТАСС сообщение Роскачество.

Эксперты отмечают, что количество ядов зависит от зрелости фруктов и овощей, а также способов обработки и объемов потребления продукта.

В частности, в картофеле с зелеными «бочками» содержится растительный гликоалкалоид – солонин, который вызывает головную боль и расстройство желудка.

«Все цветные образования на корнеплоде следует срезать. Если образование обширное и покрывает более половины клубня, то его лучше выбросить. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации», – пояснили эксперты.

Солатин также содержится в зеленых помидорах. Когда плод приобретает розовый или красный цвет, содержание соланина снижается до минимума, а плоды становятся безопасными для употребления.

Токсичные вещества могут содержать и перезревшие грибы. Кроме того, грибы могут поглощать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что косточка вишни содержит амигдалин, который при раскусывании и взаимодействии со слюной образует цианид. По той же причине отравление может вызвать и чрезмерное употребление косточек абрикоса, но вред сводится к минимуму, если их проварить или просушить в духовке.

В Роскачестве отметили, что редька содержит ядовитое вещество гликозид, оно выделяет содержащее серу эфирное масло и придает этому овощу специфический запах. Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение.

Семена яблок содержат синильную кислоту, а при повреждении выделяют небольшое количество цианида. Синильную кислоту могут содержать и недозревшие плоды черной бузины, а в фасоли есть фитогемаглютинин, повыщающий проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ, предупреждают эксперты.

По данным Роскачества, в любой фасоли, а особенно в красной, содержится фитогемаглютинин. Это вещество, повышающее проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и даже яды.

Ранее Роскачество посоветовало воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды.