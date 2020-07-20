Путин заявил об укреплении боевого потенциала России новыми АПЛ

Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив».

«Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», – сказал он на церемонии закладки кораблей в Керчи.

Путин отметил, что в понедельник на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны.

«Здесь, в Керчи – это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» – два фрегата. А в Северодвинске, на «Севмаше» – два атомных подводных крейсера», – сказал он.

Он добавил, что доля современных кораблей в ВМФ России к 2027 году должна превысить 70%.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», – цитирует ТАСС Путина.

«Будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники», – передает РИА «Новости» слова президента России.

Он добавил, что порядка 60 российских военных кораблей и судов обеспечения находятся сейчас в Мировом океане.

«В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне», – сказал Путин, отметив, что такие походы российские корабли проводят последнее время на постоянной основе.

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