Олимпийского чемпиона Грузии по дзюдо ранили в пьяной драке

Олимпийский чемпион по дзюдо 2004 года, бывший депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» 39-летний Звиад Звиадаури ранен холодным оружием в городе Ахмета в результате драки во время застолья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Злоумышленнику, который, по свидетельству очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит до шести лет лишения свободы.

Звиадаури – первый чемпион Игр в истории постсоветской Грузии.

Он также дважды брал серебро на чемпионатах Мира.