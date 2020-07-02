Избирком аннулировал 35 бюллетеней на участке, где сломал руку журналист «Медиазоны»

Бюллетени из переносного ящика на участке, где сломал руку журналист «Медиазоны» Давид Френкель, признаны недействительными, сообщил руководитель юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

«Что касается именно этого инцидента, в нем предстоит разбираться полиции и Следственному комитету. Но если говорить о том, что изначально послужило причиной интереса к данному участку. Камнем преткновения была процедура голосования с использованием одного переносного ящика, в этом ящике было 35 бюллетеней. Действительность всех остальных бюллетеней, поданных в участковую избирательную комиссию, сомнений не вызывала», – передает «Интерфакс» его слова.

«Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым признать недействительными бюллетени, которые содержались в переносном ящике. Недействительными были признаны 35 бюллетеней», – добавил Зацепа.

Говоря о числе обращений и жалоб в Горизбирком, Зацепа назвал прошедшее голосование «легкой прогулкой».

«По числу обращений эту кампанию можно назвать легкой прогулкой по сравнению, к примеру, с прошлогодними выборами. Всего за период подготовки и проведения общероссийского голосования в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 453 обращения. Эта величина на порядок меньше, чем в период совмещенных выборов 2019 года. В день голосования и за отрезок сегодняшнего дня – то это всего 102 обращения», – отметил он.

По словам Зацепы, из 453 обращений 193 не содержали информации о предполагаемых нарушениях. В оставшихся в 78 случаях предполагаемые нарушения не подтвердились, в 31 случае носили незначительный характер и были устранены.

«Всего 15 обращений остаются в стадии рассмотрения, однако они не относятся к тем, которые нужно рассмотреть до установления итогов общероссийского голосования», – уточнил Зацепа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом.

Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком.

СУ СК по Петербурге начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке.

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что материалы проверки по инциденту с журналистом будут переданы в СК.