S7 отреагировала на сообщения о сближении самолетов над Ростовом-на-Дону

Система предупреждения опасного движения сработала 10 июня на самолетах S7 Airlines и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

«10 июня 2020 года система предупреждения опасного движения сработала на обоих самолетах – на рейсах S7 Airlines и Emirates. Экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы S7.

Уточняется также, что все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении.

«Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило. Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах», – добавили в компании.

В свою очередь представитель госкорпорации по организации воздушного движения в России заявил, что информация о сближении самолетов является серьезным преувеличением. Во время пролета самолета Вoeing 777-300ER авиакомпании Emirates в 300 километрах от Ростова-на-Дону на высоте 11 тыс. 300 метров произошло срабатывание системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному Airbus 320-214 авиакомпании S7, выполнявшему набор высоты, сообщили в ведомстве.

«В авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений», – сказал представитель ГК.

Он добавил, что периодически имеют место и ложные срабатывания, однако «в данном случае расхождение самолетов прошло благополучно и на безопасном расстоянии».

Напомним, в прошлом году бизнес-джет Falcon, вылетавший из Шереметьево в Париж, подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг.