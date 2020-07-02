США не исключили «вмешательства» России в выборы в Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан не исключила, что Россия якобы может вмешаться в парламентские выборы в Грузии 31 октября. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает в четверг газета «Квирис палитра» («Палитра недели»), посол заявила, что «конкретных доказательств» такого «вмешательства» у нее пока нет, но «вероятность этого высока».

«Все мы видим, какая активная и креативная российская дезинформация, она влияет на многие выборы, и Грузия – очевидная цель», – сказала посол.

По словам Келли Дегнан, ее страна, а также Великобритания и другие международные партнеры помогают Грузии «лучше оценить получаемую информацию».

Посол пожелала Грузии провести «примерные выборы для этого и других регионов».

Она также отметила, что Грузия является объектом кибератак из России и обвинила в этом ГРУ.

«На Грузию была осуществлена большая кибератака российским ГРУ. Это должна отрезвить Грузию и другие страны», – заявила глава американской дипломатической миссии.

Президент Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.