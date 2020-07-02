МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме

Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в частности, позволит получать более конкретную информацию о ситуации в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше», – пояснил министр в интервью «Крым.Реалии».

По его словам, тогда можно составить более объективную картину и «более эффективными могут быть принимаемые решения».

Кулеба также заявил, что Украина сможет это использовать относительно Крыма.

«Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму», – отметил он.

Ранее командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма.

Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.