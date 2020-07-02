В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

«Это очередная фальшивка, связанная с дискредитацией России и внутриполитической борьбой в США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси ввести санкции против России за якобы «сговор» с движением «Талибан» (запрещено в России).

«Талибан» – это производное от деятельности спецслужб США. Сегодня организацией управляют дети ее бывших руководителей, которые погибли в борьбе с Россией и СССР», – напомнил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Мы должны разъяснять людям, что публикации в NYT – это очередная фальшивка, связанная с дискредитацией России и внутриполитической повесткой США. Демократы и республиканцы ведут ожесточенную борьбу между собой, эксплуатируя тему отношений с Россией и призывая ввести против нас санкции. Это вызывает сожаление», – пояснил сенатор.

По мнению собеседника, ведение американцами информационных войн не способствует достижению стабильности ни в мире, ни в рамках двусторонних отношений. «Потому на такие заявления надо реагировать максимально жестко, вплоть до введения санкций в отношении лиц, распространяющих подобные фейки», – заключил Клинцевич.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».

Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о «сговоре» России с «Талибаном» являются обманом со стороны газет и демократов.

«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», – отметил Трамп.

Российский МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» России с талибами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД