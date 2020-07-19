Умерла актриса сериалов «Тайны следствия» и «Убойная сила»

Актриса Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни, по информации СМИ, у нее был диагностирован рак желудка.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», – говорится в сообщении костромского Камерного драматического театра» в группе «Вконтакте».

По данным Kostroma.today, в июне у актрисы диагностировали рак желудка четвертой стадии, она прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере.

Макарова родилась в Костроме, окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Она сотрудничала с театром «Приют комедиантов», а также играла в антрепризах. Зрителям она известна по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Тайны следствия».

Ранее в США за день до 56-летия умерла актриса Гэйлин Джордж, известная по ролям в фильмах «Робокоп – 2» и «На гребне волны», а также сыгравшая в сериале «Твин Пикс».