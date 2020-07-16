Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена – королева воинов»

В США за день до 56-летия умерла актриса Гэйлин Джордж, известная по ролям в фильмах «Робокоп – 2» и «На гребне волны» и сериале «Твин Пикс».

Джордж боролась с онкологическим заболеванием. Ее родственники объявили о сборе средств на похороны актрисы, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание Mirror.

Отмечается, что у Гэйлин Джордж был рак «во всем организме», включая рак легких. Диагноз стал неожиданностью для семьи.

Актриса исполнила эпизодические роли во многих сериалах, ставших любимыми у зрителей. Она играла в «Остаться в живых», «Принце из Беверли-Хиллз», а также «Звездных вратах: ЗВ-1», «Твин Пикс» и «Зене – королеве воинов».

Также она снялась в фильмах «Робокоп-2», «На гребне волны», «Судная ночь».