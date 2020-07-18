Эксперт: Лаборатория США в Грузии может использовать летучих мышей для доставки биологического оружия

На отлавливаемых в Южной Осетии летучих мышах могут проводить эксперименты, а также использовать для проведения шпионажа или в качестве средства распространения бактерий и вирусов, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Евгений Абизов. Так он прокомментировал сообщения о том, что в интересах грузинской лаборатории Лугара происходит отлов рукокрылых на территории Южной Осетии.

«Рукокрылые имеют привязку к определенной местности. Они живут в пещерах, на крышах домов и других местах. Летучие мыши могут использоваться как средство доставки чего-либо. Либо бактериального, либо вирусного генеза. В данном случае может быть использовано какое-либо биологическое оружие», – сказал рассказал биолог, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Ученый добавил, что летучих мышей можно эффективно использовать в качестве средств разведки. «Современные технологии позволяют устанавливать на животных незаметные видеокамеры», – пояснил эксперт.

Абизов добавляет, что летучих мышей также можно использовать для проведения исследований по коронавирусам. «Человеческие популяции не до конца исследованы в плане COVID-19. До сих пор нет данных о его генетической структуре, либо они засекречены. В плане биологических исследований – летучие мыши очень интересный объект для научного сообщества именно в качестве переносчика заболеваний. Поскольку данных недостаточно, то ведутся работы, в том числе проводятся исследования рукокрылых», – подытожил Абизов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу Южная Осетия обвинила находящийся в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара в отлове осетинских летучих мышей для проведений исследований коронавируса. Первые подобные случаи были зафиксированы в 2012 году. А в 2018 году агентство по уменьшению оборонной угрозы минобороны США (DTRA) и Центр Лугара якобы начали реализацию проекта «по летучим мышам и коронавирусам».

«Программа рассчитана на 5 лет и реализуется с помощью НКО Eco Health Alliance», – заявили в республиканском комитете безопасности.

На интерес Центра Лугара к югоосетинским летучим мышам КГБ Южной Осетии обратил внимание после задержания в начале июля за нарушение госграницы 47-летнего гражданина Грузии Хвича Мгебришвили в окрестностях села Адзысар. Мужчина сказал, что хотел раздобыть коконы летучих мышей для последующей продажи в Грузии по цене 5 тыс. долларов за штуку.

В КГБ Южной Осетии пояснили, что «обитающие в РЮО летучие мыши – остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий».

В Грузии отвергли обвинения, назвав их «ложью и провокацией». Однако ранее сообщалось, что в грузинской лаборатории Лугара занялись изучением генома коронавируса. В МИД России заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.

Напомним, источником коронавируса, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины. Однако позже биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов. Зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника нового коронавируса.