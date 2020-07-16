В России вырастут цены на газ для населения

Индексация оптовых цен на газ для населения будет произведена с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», – цитирует документ ТАСС.

В апреле ФАС предложила повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный населению. Однако позже, ведомство решило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения на фоне распространения коронавируса.