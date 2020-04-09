В России предложили заморозить индексацию оптовых цен на газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения, сообщили в ведомстве.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», – сообщили в ФАС, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо с предложением ведомство направило в правительство.

Во вторник ФАС предложила повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный населению.