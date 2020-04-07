В России предложили повысить цену на газ для населения

ФАС предложила повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный населению.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», – говорится в проекте приказа, передает ТАСС.

Цены на газ для других категорий потребителей, не включающих население, с 1 июля предлагается увеличить на 2,99%.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги.