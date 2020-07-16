Кравчук сказал, что может расшатать «мощь» Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук в ходе выступления в Раде заявил, что расшатать «мощь» страны может противостояние центра и регионов.

«Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов – региональной элитой. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените конституцию: хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо», – цитирует Кравчкука «Страна.ua».

Он добавил, что внешнее вмешательство в дела страны недопустимо, и все равно о ком речь – о Западе или о Востоке. «Я обращаюсь ко всем: прекратите расшатывать ситуацию в стране», – призвал Кравчук.

Первый президент Украины также напомнил, что декларацию о суверенитете страны предложил член КПСС.

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