Депутат от «Слуги народа» ответил на вызов на «дуэль» по русскому языку

Автор законопроекта о восстановлении обучения на русском в украинских школах, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предложил сопредседателю фракции «Европейская солидарность» Ирине Геращенко написать сочинение в ответ на вызов на «дуэль» с ее стороны.

«Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант – это четвертый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем-то соревноваться, я выбираю сочинение. Надеюсь, это не чересчур интеллектуально для вас, Ирина? Справитесь? Можете вдвоем с [бывшим спикером Верховной рады Андреем] Парубием, если сложно», – написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке.

Напомним, Геращенко решила поспорить с Бужанским об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке. Так, во время митинга против восстановления обучения на русском в школах Украины она предложила устроить «дуэль» по русскому языку и написать диктант. «Он (Бужанский – прим. ВЗГЛЯД) его (русский язык – прим. ВЗГЛЯД) не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и суржика не знает», – заявила она.

Геращенко ранее не раз демонстрировала свое негативное отношение к русскому языку. Так, в феврале 2018 года она отключила микрофон депутата «Оппозиционного блока» Сергея Матвиенкова, когда тот попытался задать вопрос на русском языке.

В августе 2019 года она резко отреагировала на пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда Геращенко признала, что мир «не будет воевать» за Украину, и предсказала отмену антироссийских санкций.

Напомним также, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выступил против законопроекта, который может отменить норму обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке.

При этом, по данным исследования Украинского института политики, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше, чем школ, где преподавание ведется на украинском языке.

Также в Совфеде заявляли, что решение Киева нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.