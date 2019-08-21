Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языке

Украинские политики остались недовольны постом президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Facebook обвинила европейских лидеров в «мимикрировании под Путина». Она признала, что мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю 2020 года с России снимут санкции.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что позиция Макрона невыгодна Киеву. В частности, по его мнению, не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей Киева. «К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться», – сказал дипломат.

В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев выразил мнение, что текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона», передает РИА «Новости».

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал в Facebook пост о России на русском языке.

В понедельник состоялся визит российского президента во Францию. Переговоры в летней резиденции французских президентов продолжались около трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.