Украинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко решила поспорить с коллегой из «Слуги народа», автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке Максимом Бужанским о том, кто лучше знает русский язык.

Во время митинга против восстановления обучения на русском в школах Украины, Геращенко предложила Бужанскому устроить «дуэль» по русскому языку, передает РИА «Новости».

«Я вызываю господина Бужанского на дуэль – написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и суржика не знает», – заявила она.

По ее словам, на Украине никто не запрещает знать и использовать разные языки, в том числе русский, но государственным должен быть только украинский язык.

Также она подчеркнула, что выросла в «двуязычной семье» и училась в русскоязычной школе, однако в университете ее друзья убедили перейти в общении на украинский язык.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта, который может отменить норму обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке.

Законопроект предусматривает перенос с 2020 года на 2023 год перехода русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

Напомним, замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.