В Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

Угрожая санкциями против «Северного потока – 2», США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции», – цитирует заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Маас отметил, что власти Германии за последние несколько недель провели с Вашингтоном многочисленные переговоры в ожидании ужесточения PEESA (Акт о защите европейской энергетической безопасности).

«В них мы четко обозначали нашу позицию. Мы считаем неправильным защищать себя санкциями в кругу партнеров. Что нам нужно, так это общий трансатлантический подход к санкциям против России. Эти усилия осложняются сегодняшним речением США», – пояснил министр.

Напомним, в среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС всегда поддерживал и придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейского и международного права в энергетике, заявил.