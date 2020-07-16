Адвокаты Сафронова заявили о слежке

Оперативники установили наружное наблюдение минимум за двумя адвокатами советника гендиректора Роскосмоса и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил один из его адвокатов Иван Павлов.

«Как минимум наружное наблюдение установлено за мной и Евгением Смирновым. Я стараюсь не обращать внимания», – передает ТАСС слова Павлова, добавившего, что, по всей видимости, наблюдение осуществляют оперативники ФСБ.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

Напомним, ранее в четверг за Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ и общественных деятелей.